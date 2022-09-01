Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü

01.09.2022 14:07
Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın elektrik trafosu ve iş yerlerine sıçramadan dükkan sahipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın elektrik trafosu ve iş yerlerine sıçramadan dükkan sahipleri tarafından söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'ndeki General Mustafa Muğlalı İşhanı yanındaki geri dönüşüm kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri sahipleri, yangına müdahale etti. Yangın, bölgedeki elektrik trafosu ile iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yangının geri dönüşüm kutusuna atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

YORUMLAR
500
38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı 38. Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum'da başladı Yeni Adli Yıl Fethiye'de törenle başladı Yeni Adli Yıl Fethiye'de törenle başladı
Kaynak: AA

Orhaniye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:08:08. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement