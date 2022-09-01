İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Dumanı fark eden iş yeri sahipleri, yangına müdahale etti. Yangın, bölgedeki elektrik trafosu ile iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

Orhaniye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü - Son Dakika

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