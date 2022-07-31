Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

31.07.2022 20:53
Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede 25 Temmuz'da Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Otogar Kavşağı'nda durdurulan minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalanmış, araç sürücüleri Y.B, A.A, Y.A. ve A.M. ile kaçan R.A. ile F.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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