İlçede 25 Temmuz'da Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Otogar Kavşağı'nda durdurulan minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalanmış, araç sürücüleri Y.B, A.A, Y.A. ve A.M. ile kaçan R.A. ile F.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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