Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

18.09.2022 22:16
Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçede yaşayan yaşlı kadını telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kadına kimlik bilgilerinin ele geçirilerek soygunda kullanıldığını, adına şüpheli banka ve tapu işlemlerinin yapıldığını ve evinde arama yapılacağını, evde ziynet eşyası bulunması durumunda bunların FETÖ'den alınmış olduğunun ortaya çıkacağını söyleyerek ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Yaşlı kadın evde bulunan yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını zanlıya teslim etti.

Durumdan şüphelenen yaşlı kadın daha sonra olayı polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek dolandırıcılık olayını Aydın'ın Didim ilçesinden ticari taksiyle gelen M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi Didim ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA

Banka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:00 Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Alanyaspor engeline 5 golle geçti
21:40 Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:35 Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Yasin Kol küme düşürülüyor!
20:56 Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı
20:43 Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler
20:43 Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum
20:42 Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir
20:00 Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı
19:38 Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 22:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement