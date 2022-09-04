Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.