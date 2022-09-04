Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika
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Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı

04.09.2022 18:34
Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla- Denizli kara yolu Esentepe mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 BB 553 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını yakındaki ormanlık alana sıçramadan köpük sıkarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Muğla-Denizli kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı, yolcular başka otobüsle seyahatlerine devam etti.

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Kaynak: AA

Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika
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