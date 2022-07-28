Konteyner tuvalet küle döndü - Son Dakika
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Konteyner tuvalet küle döndü

28.07.2022 17:17
Konteyner tuvalet küle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal kültürel etkinliklerin yapıldığı alanda çıkan yangında konteyner tuvaletler küle döndü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal kültürel etkinliklerin yapıldığı alanda çıkan yangında konteyner tuvaletler küle döndü.

Konteynerler tuvaletlerdeki yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil hattına bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek alevleri söndürdü. Yangının neden çıktığı belirlenmezken polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konteyner tuvalet küle döndü - Son Dakika

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