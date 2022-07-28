Konteynerler tuvaletlerdeki yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil hattına bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek alevleri söndürdü. Yangının neden çıktığı belirlenmezken polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konteyner tuvalet küle döndü - Son Dakika

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