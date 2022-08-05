Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

05.08.2022 12:09
Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Muharrem Soykan'ın (51) kullandığı traktör, Yumaklı Mahallesi Şifalı su mevkisinde devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Soykan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soykan'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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