Menteşe'de kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe'de kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi

03.09.2022 11:30
Menteşe'de kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi

Muğla'nın menteşe ilçesinde tüm camilerde kadına yönelik şiddete karşı vaaz verildi.

Muğla'nın menteşe ilçesinde tüm camilerde kadına yönelik şiddete karşı vaaz verildi.

Menteşe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Kadına şiddete dur demek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Toplumda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık faaliyetinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde ve ilçe genelinde stantlar kurarak, kadınların KADES uygulamasından haberdar olması, gerektiği durumlarda uygulamayı nasıl ve hangi durumlarda kullanabileceği hakkında bilgilendirmeler yaparak KADES tanıtım broşürleri dağıtıyorlar. Ayrıca kadınlara yönelik yapılan KADES tanıtım çalışmalarının yanı sıra bu farkındalığın erkek vatandaşlara da kazandırılabilmesi adına 81 il genelinde yapılan 5 milyon erkeğe farkındalık eğitiminde, erkeklerin yoğun olduğu bölgelerde 'kadına el kalkamaz' broşürleri dağıtılarak vatandaşlara bu yönde bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Menteşe İlçesinde bulunan 38 camide 'kadının ailedeki yeri ve önemi' ile 'aile içi şiddet' konuları Cuma namazı vaazında işledi. Namaz çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince 'kadına el kalkamaz' broşürleri dağıtılarak erkek vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı Uyuşturucu şüphelisinin evinden otomatik tüfek çıktı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:31:58. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe'de kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement