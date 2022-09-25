Uygulamada 172 araç denetlendi, 14 sürücüye belgesiz, muayenesiz, alkollü ve sigortasız araç kullanmak ve Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden 21 bin 653 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kurallara uymayan 14 sürücüye 21 bin 653 lira ceza kesildi - Son Dakika

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