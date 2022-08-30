Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 22:58
Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konserler düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konserler düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Etkinliğe katılanlar, ellerindeki fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sonrası konser ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Marmaris

Marmaris'te vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na marşlar eşliğinde yürüdü.

Kutlamaya katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Evlerinin balkonlarında vatandaşlar yürüyenlere el sallayarak marşlara eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

Atatürk Meydanı'nda da Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Aydilge konseri gerçekleştirildi.

Bodrum

Bodrum'da marina girişinde başlayan fener alayı, Bodrum Belediye Meydanı'nda tamamlandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle vatandaşlar, marşlar eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Azerbaycan bayrağı da dalgalandırılanların olduğu fener alayına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda ise manga konseri düzenlendi.

İlçede kutlamalar kapsamında, Bodrum Golf Kulübü'nde "Zafer Turnuvası" düzenlendi. Katılanların kırmızı beyaz renkli kıyafet giydikleri turnuvada 42 kişi mücadele etti.

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Kaynak: AA

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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