Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde iki günde 13 vatandaşın koronavirüsten yaşamını yitirmesi ilçede tedirginlik yarattı. Son olarak Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ın amcası 99 yaşındaki Sadık Tokat koronavirüse yenik düştü.
Muhammet Tokat amcası Sadık Tokat'ı Milas'a bağlı Karacahisar Köyü Mezarlığı'nda pannemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törenle toprağa verdi.
Tokat daha sonra kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sülalemizin ve hatta köyümüzün en yaşlısıydı Sadık Tokat Amcamız… 100 yaşına dayanmıştı. Yaşam boyu çok zorlukların üstesinden gelmişti. Çok çalışkan ve dayanıklıydı. Covid'e yenildi. Bugün Karacahisar'da son yolculuğuna uğurladık. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Herkes tedbiri elden bırakmasın, salgın geçmiş değil" ifadelerine yer verdi.
Vefat eden kişilerin çoğunluğunun aşısız ya da kronik rahatsızlığının olduğu belirtildi.
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