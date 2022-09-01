Yapılan kontrolde, isminin Erkan Şahin (37) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in sinir krizi geçiren yakınlarını jandarma ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika

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