Muğla'nın Milas İlçesinde Bir Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi, Olay Yerine Çok Sayıda Arama...
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA
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