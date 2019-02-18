Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Milas İlçesinde Bir Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi, Olay Yerine Çok Sayıda Arama...

Muğla'nın Milas İlçesinde Bir Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi, Olay Yerine Çok Sayıda Arama...

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Milas İlçesinde Bir Maden Ocağında Göçük Meydana Geldi, Olay Yerine Çok Sayıda Arama..., System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel
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