ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER - Son Dakika
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ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER

31.07.2022 09:52
ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında başına sert bir cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) babası Oğuzhan Bayır (46), "Balta ya da satırla vurmuşlar.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında başına sert bir cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) babası Oğuzhan Bayır (46), "Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra'm, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı, bu kadar ucuz değil. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada bir eğlence mekanında şarkıcılık yapan Bayır, iddiaya göre 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert bir cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

'3 AY ÖNCE MUĞLA'YA GİTMİŞ'

Kızı Zehra ile en son nisan ayında görüşen 4 çocuk babası Oğuzhan Bayır, 4 yıl önce eşi Fadime Bayır'dan boşandığını söyledi. Kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten baba Bayır, "Zehra, daha önce Konya'da bir simitçide çalışıyordu, ayrılıp Muğla'ya gitmiş. Muğla'ya gittiğini de bu olay olduğunda duydum. Kardeşi biraz rahatsızdı. Kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce gitmiş. Muğla'dan jandarma arayıp, olayı haber verdi. 'Trafik kazası' diyerek kardeşim ile birlikte Muğla'ya gittik, vardığımızda öldürüldüğünü öğrendik" dedi.

'BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR'

Kızının sert bir cisimle başına vurulması sonucu öldürüldüğünü öğrendiğini ifade eden Bayır, "Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra'm, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Zehra ne yaptı size? Namusunuza mı göz dikti, bir şey mi söyledi? O da bir insan. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı, bu kadar ucuz değil. En ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

'EVE BIRAKIP, SONRA ÇAĞIRMIŞLAR'

Kızının nişanlanıp, ayrıldığını daha sonra yeniden nişanlısı ile barıştığını aktaran Bayır, "Olay günü de 'Valizlerimi topladım. Bugün akşam biniyorum' demiş. Sonra onlardan alacağını mı istedi? Ne istedi? Cumartesi günü gece 03.00'de Zehra'yı arkadaşları ile birlikte eve getirmişler. Tekrar Zehra'yı bu öldüren kişi, 'Zehra benim telefonda bir şeyler var, bakıver' demiş. Bir şey konuşmuşlar, sonra da gitmişler. Zehra'nın telefonu zaten kapanmış o anda. Sonra da yanında çalışanlar, bir daha Zehra'dan haber alamamışlar" ifadelerini kullandı.

'KALBİNDE KÖTÜ HİÇBİR ŞEY YOKTU'

Kızının cesedini kolundaki 'Fadime' adlı dövmeden teşhis ettiklerini anlatan Bayır, şöyle konuştu: "Zehra, çok güzel bir çocuktu. Kalbinde kötü hiçbir şey yoktu. Herkesi kendi gibi bilirdi. Sevecen bir çocuktu. Biraz kızardı; ama hemen geçerdi. Zehra, öyle kötü bir insan değildi. Hayvanları çok severdi, yardımseverdi." (DHA)

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Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Kaynak: DHA

Karapınar, Konya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER - Son Dakika
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