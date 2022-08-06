Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş - Son Dakika
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Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş

06.08.2022 10:50

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında başına sert cisimle vurulması sonucu öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır verdiği ifadede, "İş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi" dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada eğlence mekanında çalışan Bayır, iddiaya göre, 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

"MUĞLA'DA OLDUĞUNU ACI HABERİ ALINCA ÖĞRENDİM"

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Zehra Bayır'ın ailesinin de ifadesine başvuruldu. SEGBİS ile ifade veren aile fertleri, kızlarını öldürenlerden şikayetçi olduklarını belirtti. Baba Oğuzhan Bayır(46) da ifadesinde, kızıyla en son nisan ayında görüştüklerini ve Muğla'da olduğunu da jandarmanın acı haberi vermesiyle öğrendiğini söyledi.

Çalıştığı eğlence mekanında cinayete kurban giden Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istediği için öldürülmüş

"PARASINI İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan Bayır, "Kızımın iş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim" dedi.

Çalıştığı eğlence mekanında cinayete kurban giden Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istediği için öldürülmüş

"TEDAVİ GÖREN KIZIMIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Oğuzhan Bayır, kızı Zehra'nın öldürülmesiyle ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Kadına şiddetle mücadele eden çok sayıda avukatın da kendileriyle temasa geçtiklerini belirten Bayır, "Sağ olsun çok sayıda avukat, kızımın öldürülmesi olayını savunmak istedi. Onlarla birlikte kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını sağlayama çalışacağım" diye konuştu. Diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, "Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastane de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Karapınar, Konya, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş - Son Dakika

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