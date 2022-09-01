Eski sevgilinin evindeki kanlı delil, Zehra cinayetine ışık tutacak

Bu kan grubuna sahip olanlar tehlike altında! Kalp krizi riski bile 5 kat daha fazla

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan eski sevgilisi İlimder İlter'in evindeki aramada tişörtünde ve ayakkabılarında kan izleri bulunduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen eşyalardaki kan lekelerinin Zehra'ya ait olup, olmadığının inceleneceği bildirildi.

Olay, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.