Hasta kardeşi için çalışıyordu! Patronları tarafından katledilen Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Hasta kardeşi için çalışıyordu! Patronları tarafından katledilen Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

01.08.2022 15:32

Konya'dan Muğla'nın Milas ilçesine kardeşinin tedavisini yaptırabilmek için çalışmaya giden 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın adli tıp raporu açıklandı. Patronları tarafından öldürülen Bayır'ın başına sert cisimle vurulması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

3 ay önce Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

İŞLETME SAHİPLERİ İLE TARTIŞTI

24 Temmuz'da akşam saatlerinde, kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronlarının kıydığı Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

EKİPLER, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronlarının kıydığı Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

ÖLDÜRÜP HAVUZA ATMIŞLAR

Olayın yaşandığı eğlence mekanı ile Zehra'nın öldürülüp atıldığı havuz görüntüledi. İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü. Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.

ADLİ TIP: BAŞINA SERT CİSİMLE VURULMUŞ

Öte yandan Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronlarının kıydığı Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANACAK

Öte yandan, sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zehra Bayır'ın ailesine ulaşıldığını belirterek, "Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır'ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara'ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak" dedi.

Kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronlarının kıydığı Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
Kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronlarının kıydığı Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
Kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronlarının kıydığı Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
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ADLİ TIP RAPORU: ZEHRA, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULMASI SONUCU ÖLDÜ ADLİ TIP RAPORU: ZEHRA, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULMASI SONUCU ÖLDÜ 'Başına sert cisimle vuruldu' denilen Zehra'nın kafasına satırla vurulduğu ortaya çıktı 'Başına sert cisimle vuruldu' denilen Zehra'nın kafasına satırla vurulduğu ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Adli Tıp, Konya, Muğla, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta kardeşi için çalışıyordu! Patronları tarafından katledilen Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta kardeşi için çalışıyordu! Patronları tarafından katledilen Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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