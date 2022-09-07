Selimiye Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 uçak, 3 helikopter ve 26 arazözle müdahale edildi.

Kaynak: AA

Selimiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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