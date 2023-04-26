Depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü, gözaltına alındı - Son Dakika
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Depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü, gözaltına alındı

26.04.2023 22:36

Muğla'da Milas Belediyesi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadın, toplanan malzemeleri evine götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA MALZEME ÇIKTI

F.T. (44) isimli kadının evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları evine götüren belediye görevlisi kadın gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdü, gözaltına alındı - Son Dakika


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