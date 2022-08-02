Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

02.08.2022 21:32
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda S.C.A, V.Ç. ve Ö.T. gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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