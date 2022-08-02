Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda S.C.A, V.Ç. ve Ö.T. gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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