Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı - Son Dakika
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Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı

11.08.2022 17:11
Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, eşi Çağatay Keçeli (30) ile arkadaşının öldüğü kazada yaralanan Bensu Keçeli (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, eşi Çağatay Keçeli (30) ile arkadaşının öldüğü kazada yaralanan Bensu Keçeli (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ağustos sabahı, Ören Mahallesi Alatepe mevkisinde meydana geldi. Recep Argun'un (33) kullandığı P-035-DZ yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Argun ile Çağatay Keçeli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal (35) ile Bensu Keçeli'yi de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Recep Argun'un Hollanda'dan Milas'a tatil için geldiği, araçtaki diğer kişilerin ise arkadaşları olduğu öğrenildi. Çağatay Keçeli ile evli Bensu Keçeli de 4 gündür tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


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Kaynak: DHA

Ören Mahallesi, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini kaybettiği kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı - Son Dakika

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