Muğla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

20.08.2022 13:34
Muğla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinde uyuşturucu yetiştirdiği ve kaçak alkol yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinde uyuşturucu yetiştirdiği ve kaçak alkol yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısırlar Mahallesi'nde N.K.A'nın evinde kaçak alkol üretimi yaptığını ve uyuşturucu madde için bitki yetiştirdiğini tespit etti.

Şüpheliye ait eve baskın düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 232 kök kenevir bitkisi, 59,58 gram öğütülmüş ve kurutulmuş kubar esrar, 7 litre etil alkol, 1 litre kaçak alkol ve 6 tane de kaçak içki yapımında kullanılan kit ele geçirdi.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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