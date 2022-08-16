Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

16.08.2022 19:22
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/ PDY'ye üyeliğinden öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. adlı kadının ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Milas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement