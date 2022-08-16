Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/ PDY'ye üyeliğinden öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. adlı kadının ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Milas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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