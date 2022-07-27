Adreste yapılan aramada hükümlü, evin içinde saklanmak için özel olarak yapılmış sığınakta yakalandı.

Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da FETÖ hükümlüsü evin içindeki sığınakta yakalandı - Son Dakika

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