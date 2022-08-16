Muğla'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir ilde hakkındaki yakalama kararı nedeniyle aranan T.A. isimli şüpheli kadının ilçedeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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