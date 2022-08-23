Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, fuhuşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.
Yabancı uyruklu bir kadının fuhuşa zorlandığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından belirlenen bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Özbekistan uyruklu N.D'yi kurtardı.
Bir kişi tarafından iş vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve fuhuşa zorlandığını öne süren kadının şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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