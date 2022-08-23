Bir kişi tarafından iş vaadiyle Türkiye 'ye getirildiğini ve fuhuşa zorlandığını öne süren kadının şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın kurtarıldı - Son Dakika

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