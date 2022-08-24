Milas'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'a uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince çalışma gerçekleştirildi. Şüpheli 28 yaşındaki V.C.G.'nin de içerisinde bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi. V.C.G. ise gözaltına alındı. Daha önce de suç kaydı olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen V.C.G. uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA