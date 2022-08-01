Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlatılan arama sonucunda Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Otopsisi yapılan genç köy mezarlığında toprağa verilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Muğla 'nın Milas ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu 26 yaşındaki Turan Can Ölmez akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Turan Can, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da cinayet! Muhtarın oğlu göl kenarında feci halde bulundu - Son Dakika

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