Muğla'da cinayet! Muhtarın oğlu göl kenarında feci halde bulundu - Son Dakika
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Muğla'da cinayet! Muhtarın oğlu göl kenarında feci halde bulundu

01.08.2022 10:08
Muğla'da cinayet! Muhtarın oğlu göl kenarında feci halde bulundu

Milas'ta bir süre haber alınamayan genç, göl kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Cinayetle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu 26 yaşındaki Turan Can Ölmez akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Muhtarın oğlu, göl kenarında başından vurulmuş halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlatılan arama sonucunda Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Otopsisi yapılan genç köy mezarlığında toprağa verilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Muhtarın oğlu, göl kenarında başından vurulmuş halde bulundu

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25)'yü gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu Muğla'da muhtarın kaybolan oğlu, göl kenarında ölü bulundu (2) Muğla'da muhtarın kaybolan oğlu, göl kenarında ölü bulundu (2)
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Turan Can, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da cinayet! Muhtarın oğlu göl kenarında feci halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da cinayet! Muhtarın oğlu göl kenarında feci halde bulundu - Son Dakika
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