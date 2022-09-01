Husumetlisinin evine ateş açarken yanındaki arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Husumetlisinin evine ateş açarken yanındaki arkadaşını vurdu

01.09.2022 15:11
Husumetlisinin evine ateş açarken yanındaki arkadaşını vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde husumet yaşadığı şahsın evine motosikletten silahla ateş eden şüpheli, yanındaki arkadaşını vurdu.

Muğla'nın Milas ilçesinde husumet yaşadığı şahsın evine motosikletten silahla ateş eden şüpheli, yanındaki arkadaşını vurdu. Olay yerinden kaçan iki şüpheli kısa süre sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan A.E.'nin evine iddiaya göre husumet yaşadığı şahıslar tarafından silahla 3 el ateş edildi. Bu sırada balkonda oturan ev sakinleri açılan ateşten yara almadan kurtuldu. Yaşanan olayın ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı motosikletle gelen iki şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Şahısların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yapıldığı sırada, hastaneye bir kişinin silahla yaralı olarak başvurduğu öğrenildi. Polis ekipleri hastaneye giderek yaralı hakkında bilgi topladığı sırada yaralının ikametgahı kurşunlayanlardan H.B. olduğu tespit edildi. H.B.'nin ilk ifadesinde kendisini ikametgahı kurşunlanan A.E.'nin ateş ederek yaraladığını iddia etti.

"Arkadaşını vurmuş"

Şüpheli H.B.'nin vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin ikamete sıkılan mermi çekirdekleriyle eşleşmesi üzerine H.B. ile arkadaşı H.K. gözaltına alındı. Yaralı H.B.'nin arkadaşı H.K. tarafından olay yerinden kaçarken kazayla vurulduğu anlaşıldı.

"Olay güvenlik kamerasına yansıdı"

Kurşunlama olayı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki şüphelinin motosikletle geldiği ve bir süre sonra motosikletten eve silahla ateş edildiği görülüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin evine ateş açarken yanındaki arkadaşını vurdu - Son Dakika

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