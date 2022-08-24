Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor - Son Dakika
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Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor

24.08.2022 11:17
Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Milas Çevre yolunda yapılan denetimlerde sürücülerin çalışma saatlerine yönelik takograf çıktıları incelenirken, hız denetimi, tonaj kontrolü yapıldı. Tehlikeli şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre güvenli trafik akışını sağlamak ve kazaların önüne geçebilmek adına denetimlerin şehrin farklı noktalarında artarak devam edecek. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor - Son Dakika

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