Muğla'da 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı

12.09.2022 14:08
Muğla'da 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakışlacık Mahallesi'nde şüphe üzerinde iki kamyonu durdurdu.

Kamyonların kasa kısmında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Irak ve Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????

YORUMLAR
500
Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:34 Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 2 kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement