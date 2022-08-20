Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi

20.08.2022 11:55
Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak içki, uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak içki, uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kısırlar Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yaptığı vede kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen bir şahsın adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 57 yaşındaki şüpheli N.K.A.'nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 232 kök kenevir bitkisi, bir miktar öğütülmüş ve kurutulmuş içime hazır kubar esrar, 7 litre etil alkol, 1 litre içime hazır kaçak içki, 6 adet kaçak içki yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi. Şüpheli N.K.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'un 'balık adam'ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor Bodrum'un 'balık adam'ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor
Kaynak: İHA

Kenevir, Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Milas'ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement