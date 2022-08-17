Olay, Milas'ın Hisarbaşı - Hocabedrettin Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Yüksel (24) kontrolünde seyreden 48 U 3404 plakalı motorsiklet, aynı cadde üzerinde ilerleyen 34 EZM 253 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yüksel savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Yüksel doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kaynak: İHA

Levent Yüksel, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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