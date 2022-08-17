Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

17.08.2022 08:42
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Milas'ın Hisarbaşı - Hocabedrettin Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Yüksel (24) kontrolünde seyreden 48 U 3404 plakalı motorsiklet, aynı cadde üzerinde ilerleyen 34 EZM 253 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yüksel savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Yüksel doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Levent Yüksel, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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