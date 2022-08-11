CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

11.08.2022 21:33
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, mide kanaması geçirdiğinden şüphelenilen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tedaviye alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, mide kanaması geçirdiğinden şüphelenilen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tedaviye alındı.

İlçedeki evinde rahatsızlanan Özcan, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahalesi yapılan Özcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği değerlendirilen Özcan, tedavi altına alındı.

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özcan'ın dün akşam rahatsızlandığını ve sabah kendisine özel bir hastanede serum takıldığını söyledi.

Özcan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı sevk edildiğini belirten Zeybekoğlu, "Milletvekilimizin sağlık durumu iyi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile kendisini ziyaret ettik. Sağlık durumunu takip ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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