Milas'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alınan şahısların yakalanması için Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile S.C.A., V.Ç. ve Ö.T. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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