Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

02.08.2022 20:04
Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Milas'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alınan şahısların yakalanması için Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile S.C.A., V.Ç. ve Ö.T. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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