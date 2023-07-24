Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

24.07.2023 14:15

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla Milas ilçesinin Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

DÜN DE BAŞKA BİR MEVKİİ YANMIŞTI

Dün de Milas ilçesinde Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Kaynak: AA
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Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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