Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla Milas ilçesinin Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

DÜN DE BAŞKA BİR MEVKİİ YANMIŞTI

Dün de Milas ilçesinde Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.