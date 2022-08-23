Muğla'da ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 40 Afganistan , 40 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

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