Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

19.08.2022 15:42
Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakkıcan Pamuk idaresindeki 03 SA 600 plakalı otomobil, Milas-Ören kara yolu Çakıralan Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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