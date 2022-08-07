MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Recep Argun (33) ile araçta yolcu olarak bulunanlardan Çağatay Keçeli (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA

Hollanda, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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