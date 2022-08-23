Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

23.08.2022 21:44
Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir parkta karşılaşan E.P. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, yanındaki bıçakla E.P'yi karnından bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servisince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.P, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan A.A. ise Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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