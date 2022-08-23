İsmetpaşa Mahallesi 'nde bir parkta karşılaşan E.P. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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