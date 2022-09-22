Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

22.09.2022 17:14
Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.T. yönetimindeki 48 AIV 983 plakalı tır, Milas- Bodrum kara yolu Milas istikameti mezarlık mevkisinde, Güray Güder idaresindeki 48 LS 273 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanıp 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan her iki araç sürücüsünden Güray Güder, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tıkanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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