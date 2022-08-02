Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

02.08.2022 23:17
Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Otomobil sürücüleri F.D. ile M.D, Üçyol mevkisindeki akıllı kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D, silahla ateş ederek M.D'yi boynundan yaraladı. Ağır yaralanan M.D, 112 Acil Servis ekibince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın'daki bir hastaneye nakledildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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