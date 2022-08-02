Otomobil sürücüleri F.D. ile M.D, Üçyol mevkisindeki akıllı kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.