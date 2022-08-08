AKBELEN ORMANI'NDAKİ MADEN SAHASI İÇİN 3'ÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI - Son Dakika
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AKBELEN ORMANI'NDAKİ MADEN SAHASI İÇİN 3'ÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI

08.08.2022 16:39
AKBELEN ORMANI'NDAKİ MADEN SAHASI İÇİN 3'ÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin, 2 termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında bugün 3'üncü kez bilirkişi keşfi yapıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin, 2 termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında bugün 3'üncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Çevreciler genişletme planına karşı çıkarken, termik santral çalışanları ve aileleri ise destekledi.

İkizköy Mahallesi Akbelen Ormanı içerisinde Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının genişlemesi için verilen iznin iptaline ilişkin Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açılan davada mahkeme, tekrar bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, en son 1 Mart'ta yapılan keşfi de iptal etti. Mahkeme ayrıca keşfin bir kez daha tekrarlanmasına karar verdi. Bugün 3'üncü kez yapılan keşfe; CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan, davaya müdahil olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosu avukatları, yetki belgesi ile İkizköylülerin avukatları olarak Ankara, İzmir ve Kütahya Barosu avukatları, gözlemci olarak da Bodrum ve Milas belediyeleri temsilcileri, TMMOB Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri ve TEMA Muğla temsilcisi katıldı. İkizköy Çevre Komitesi üyelerinden oluşan kalabalık ise bilirkişi heyetinin sahaya giriş yaptığı sırada alkışlı protestoda bulundu. Termik santralde çalışan işçiler, aileleri ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) üyeleri ise maden sahasının oluşumuna destek verdi.

'ÇOK UZUN ZAMANDIR NÖBETTEYİZ'

İkizköy Çevre Komitesi Üyesi Esra Işık şöyle konuştu: "Akbelen'de tek yürek olduk, buluştuk ve keşif heyetini karşıladık. Yeniden mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gördük. Birçok yerden dostlarımız destek için yanımıza geldi. Gerçekten çok mutluyuz. Tek yürek olduğumuz için, sesimizi duyurabildiğimiz için. Bizim mücadelemiz kömür madenine karşı 3 sene önce başladı. 1 sene önce de burada çadır nöbetine başladık. Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali, Akbelen Ormanı'na kömür madeni açmak için ağaç kesmeye girdiğinde burada çadır nöbeti başlattık. Çadır nöbetimiz 350 günü aştı. Çok uzun zamandır nöbetteyiz. Dostlarımızla birlikte bu mücadeleyi sahiplendik ve sonuna kadar götüreceğiz. Keşfin iyi geçmesini ve haklı mücadelemizde artık kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

'KÖMÜR OLMAZSA SANTRAL OLMAZ'

25 yıldır termik santralde çalıştığını söyleyen Nurullah Önal, "'Kömürümüzü, zeytinimizi ellemeyin' diyorlar ama elektriğe gelince de elektrik istiyorlar. Kömür olmazsa, santral olmaz. Kendi yeraltı madenlerimizi kullandırmayıp, başka ülkelerden ihraç edeceğimize, kendi madenlerimizi kullanmak daha iyi değil mi?" dedi.Santralde eşinin çalıştığını söyleyen Zeynep Muslu da "Biz de çevreciyiz. Zaten kömür madeni çıkarıldıktan sonra yerine ağaçlar tekrar dikilecek, bunun garantisi veriliyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yeniköy, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKBELEN ORMANI'NDAKİ MADEN SAHASI İÇİN 3'ÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKBELEN ORMANI'NDAKİ MADEN SAHASI İÇİN 3'ÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI - Son Dakika
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