Milas'ta çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Milas'ta çıkan yangına müdahale devam ediyor

07.09.2022 15:18
Milas'ta çıkan yangına müdahale devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Milas ilçesi Selimiye Tüneli bölgesine yakın bir noktada ziraat alanında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler alevlere hem karadan hem havadan müdahale gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 26 arazöz ve su tankeri ile karadan müdahale ediliyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Selimiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika

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