Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: "Artık Kazanmak İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: "Artık Kazanmak İstiyoruz"

08.08.2022 14:54
Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: "Artık Kazanmak İstiyoruz"

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na yapılmak istenen kömür madenine karşı açılan davada bilirkişi, üçüncü kez keşif yapıyor. Keşif öncesi konuşma yapan Çevreci Bahadır Altan, “Bilirkişinin göreceği; bir tarafta madenin tahribatı bir tarafta doğanın güzelliği var. Dolayısıyla sonuçtan eminiz” dedi. İkizköylü Esra Işık ise “Sonuna kadar, kazanana kadar götüreceğiz. Bugünkü keşfin iyi geçmesini diliyoruz. Haklı mücadelemizde artık kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na yapılmak istenen kömür madenine karşı açılan davada bilirkişi, üçüncü kez keşif yapıyor. Keşif öncesi konuşma yapan Çevreci Bahadır Altan, "Bilirkişinin göreceği; bir tarafta madenin tahribatı bir tarafta doğanın güzelliği var. Dolayısıyla sonuçtan eminiz" dedi. İkizköylü Esra Işık ise "Sonuna kadar, kazanana kadar götüreceğiz. Bugünkü keşfin iyi geçmesini diliyoruz. Haklı mücadelemizde artık kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

İkizköy'de Akbelen Ormanı'nın kömür madeni için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye tahsisinin iptali için İkizköylülerin açtığı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi üçüncü kez keşif yapılmasına karar vermişti.

Çevreciler ve köylüler İkizköy Çevre Komitesi'nin çağrısıyla, bugün; keşif öncesinde Akbelen Ormanı'nda toplandı.

"HAVAMA, SUYUMA, TOPRAĞIMA DOKUNMA"

Yol kenarında keşif heyetini bekleyen çevreciler ve köylüler ellerinde, "Tükettikçe, tükeniyoruz", "Limak Akbelen'den defol" yazılı dövizlerle; "Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attı.

Keşif heyetine; CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ve Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları ile Muğla, Ankara, Kütahya ve İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar; Bodrum ve Milas belediyelerinin temsilcileri, TMMOB Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri, TEMA Muğla temsilcisi gözlemci olarak katıldı.

"BİLİRKİŞİNİN GÖRECEĞİ; BİR TARAFTA MADENİN TAHRİBATI, BİR TARAFTA DOĞANIN GÜZELLİĞİ"

Keşif öncesi konuşma yapan Çevreci Bahadır Altan şunları söyledi:

"Biz onların kışkırtıcılarının yapabileceği, uzak olasılık ama, bazı şeylere karşı sakinliğimizi koruyarak, alkışlarımızla; 'Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz', 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma' sloganıyla yanıt vereceğiz. Esas olan duruşumuzdur, en büyük yanıt. Bilirkişinin göreceği de bir tarafta madenin tahribatı bir tarafta doğanın güzelliği var. Dolayısıyla sonuçtan eminiz. Hep beraber yol kenarına gidip geçecek olan heyete kararlılığımızı duruşumuzla göstereceğiz."

"DOSTLARIMIZ İLE BİRLİKTE BU MÜCADELEYİ SAHİPLENDİK VE KAZANANA KADAR GÖTÜRECEĞİZ"

Bir yılı aşkın süredir Akbelen Ormanı'nda nöbet tuttuklarını belirten İkizköylü Esra Işık ise "Bizim mücadelemiz kömür madenine karşı üç sene önce başladı ve üç senedir devam ediyor. Bir sene önce de burada çadırda nöbet başlattık. Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin Akbelen Ormanı'na kömür madeni açmak için ağaç kesmeye girdiğinden beri burada çadır nöbeti başlattık. Çadır nöbetimiz 350 günü aştı. Dostlarımız ile birlikte bu mücadeleyi sahiplendik ve sonuna kadar, kazanana kadar götüreceğiz. Bugünkü keşfin iyi geçmesini diliyoruz. Haklı mücadelemizde artık kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Muğla Büyükşehir'den Akyarlar Kemer Mevkiine Ek İçme Suyu Muğla Büyükşehir'den Akyarlar Kemer Mevkiine Ek İçme Suyu Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı
Kaynak: ANKA

Yeniköy, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: 'Artık Kazanmak İstiyoruz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:54:50. #1.11#
SON DAKİKA: Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: "Artık Kazanmak İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement