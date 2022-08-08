Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: "Artık Kazanmak İstiyoruz"

ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na yapılmak istenen kömür madenine karşı açılan davada bilirkişi, üçüncü kez keşif yapıyor. Keşif öncesi konuşma yapan Çevreci Bahadır Altan, "Bilirkişinin göreceği; bir tarafta madenin tahribatı bir tarafta doğanın güzelliği var. Dolayısıyla sonuçtan eminiz" dedi. İkizköylü Esra Işık ise "Sonuna kadar, kazanana kadar götüreceğiz. Bugünkü keşfin iyi geçmesini diliyoruz. Haklı mücadelemizde artık kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

İkizköy'de Akbelen Ormanı'nın kömür madeni için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye tahsisinin iptali için İkizköylülerin açtığı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi üçüncü kez keşif yapılmasına karar vermişti.

Çevreciler ve köylüler İkizköy Çevre Komitesi'nin çağrısıyla, bugün; keşif öncesinde Akbelen Ormanı'nda toplandı.

"HAVAMA, SUYUMA, TOPRAĞIMA DOKUNMA"

Yol kenarında keşif heyetini bekleyen çevreciler ve köylüler ellerinde, "Tükettikçe, tükeniyoruz", "Limak Akbelen'den defol" yazılı dövizlerle; "Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attı.

Keşif heyetine; CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ve Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları ile Muğla, Ankara, Kütahya ve İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar; Bodrum ve Milas belediyelerinin temsilcileri, TMMOB Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri, TEMA Muğla temsilcisi gözlemci olarak katıldı.

"BİLİRKİŞİNİN GÖRECEĞİ; BİR TARAFTA MADENİN TAHRİBATI, BİR TARAFTA DOĞANIN GÜZELLİĞİ"

Keşif öncesi konuşma yapan Çevreci Bahadır Altan şunları söyledi:

"Biz onların kışkırtıcılarının yapabileceği, uzak olasılık ama, bazı şeylere karşı sakinliğimizi koruyarak, alkışlarımızla; 'Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz', 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma' sloganıyla yanıt vereceğiz. Esas olan duruşumuzdur, en büyük yanıt. Bilirkişinin göreceği de bir tarafta madenin tahribatı bir tarafta doğanın güzelliği var. Dolayısıyla sonuçtan eminiz. Hep beraber yol kenarına gidip geçecek olan heyete kararlılığımızı duruşumuzla göstereceğiz."

"DOSTLARIMIZ İLE BİRLİKTE BU MÜCADELEYİ SAHİPLENDİK VE KAZANANA KADAR GÖTÜRECEĞİZ"

Bir yılı aşkın süredir Akbelen Ormanı'nda nöbet tuttuklarını belirten İkizköylü Esra Işık ise "Bizim mücadelemiz kömür madenine karşı üç sene önce başladı ve üç senedir devam ediyor. Bir sene önce de burada çadırda nöbet başlattık. Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin Akbelen Ormanı'na kömür madeni açmak için ağaç kesmeye girdiğinden beri burada çadır nöbeti başlattık. Çadır nöbetimiz 350 günü aştı. Dostlarımız ile birlikte bu mücadeleyi sahiplendik ve sonuna kadar, kazanana kadar götüreceğiz. Bugünkü keşfin iyi geçmesini diliyoruz. Haklı mücadelemizde artık kazanmak istiyoruz" diye konuştu.