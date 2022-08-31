Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi - Son Dakika
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Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi

31.08.2022 14:06
Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir evde çıkarılması izne tabi olan değerli taş statüsündeki Diaspor taşı ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir evde çıkarılması izne tabi olan değerli taş statüsündeki Diaspor taşı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği ekipleri yapılan ihbar ile tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler yapılan aramada çıkarılması izne tabi olan değerli taşlar statüsünde bulunan Diaspor ve benzeri değerli taşlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Diaspor taşı nedir?

Diaspor madeni zultanit ismiyle de bilinen bir doğal taştır. Genellikle ışığa göre rengi değişen bu taş, pembeden yeşile doğru değişen renklerde değişkenlik göstermekte. Dünyada yeni keşfedilen ve oldukça rağbet edilen diaspor, Muğla'nın Milas ilçesinde özellikle Sodra Dağı civarında bulunuyor. Kazma ve kürekle çok nazik bir şekilde çıkarılmaya çalışılan diaspor taşı yaygın biçimde takı olarak kullanılıyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi - Son Dakika
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