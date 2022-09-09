Osman Gürün: "Sanatçıların Tutuklanmadığı, Festivallerin Yasaklanmadığı, Gençlerin Endişe Duymadığı Yarınlar İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika
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Osman Gürün: "Sanatçıların Tutuklanmadığı, Festivallerin Yasaklanmadığı, Gençlerin Endişe Duymadığı Yarınlar İçin Çalışıyoruz"

09.09.2022 11:41
Osman Gürün: "Sanatçıların Tutuklanmadığı, Festivallerin Yasaklanmadığı, Gençlerin Endişe Duymadığı Yarınlar İçin Çalışıyoruz"

Muğla’nın Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin Menteşe ayağında konuşan  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Sanatçıların tutuklanmadığı, festivallerin yasaklanmadığı, gençlerin yarınlarından endişe duymadığı bir ülke için çalışıyoruz” dedi.

Muğla'nın Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin Menteşe ayağında konuşan  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sanatçıların tutuklanmadığı, festivallerin yasaklanmadığı, gençlerin yarınlarından endişe duymadığı bir ülke için çalışıyoruz" dedi.

Muğla'nın Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 7. Uluslararası Zurnazen Festivali'nde, 11'i Türk 2'si yabancı toplam 13 zurna üstadı yer aldı.

Festivalin Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Menteşe ayağına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP, İYİ Parti, Deva, DP, SP, Gelecek Partisi, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı.

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı'nın da sahne aldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN GÜRÜN'DEN BİRLİK MESAJI

Zurnazen Festivali'nde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şunları söyledi:

"2014 yılında zurna festivali yapacağımızı söyledik. Zurnanın festivali mi olur dediler. Ama sizlerin büyük ilgisiyle ve katkısıyla bugün uluslararası Zurnarzen Festivalinin 7'ncisini gerçekleştiriyoruz. Zurna Orta Asya kökenli, Japonya ve Çin'den başlayarak tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Türkiye'de, Ortadoğu'da Balkanlar'da ve Kafkaslarda çalınan ortak bir enstrümandır. Amacımız bütün bu bölgelerdeki insanların ortak bir değerini yakalayarak onlarla birlikte olmayı, o güzelliği birlikte paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü ortaya koymaktır. Yunus diyor ki, 'Bölüşürsek doyarız. Bölünürsek yok oluruz'. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz ki hepimizin biraz soluk almaya, güler yüzle bir birimize hitap etmeye, dilimizi yumuşatmaya, gönlümüzü yumuşatmaya ihtiyacımız var."

"SANATÇILARIN TUTUKLANMADIĞI, FESTİVALLERİN YASAKLANMADIĞI, GENÇLERİN ENDİŞE DUYMADIĞI YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aydınlık yarınlara ilişkin umudunu dile getiren Başkan Gürün, "Her ne olursa olsun bu topraklara umut ekiyoruz ve umudu yeşerteceğiz. Sanatçıların tutuklanmadığı, festivallerin yasaklanmadığı, gençlerin yarınlardan endişe duymadığı, en önemlisi de Atatürk'ün devrimlerinden ayrılmayan, rehberi hep Atatürk olan bir şehir ve bir ülke için hep birlikte yan yana kol kola devam etmeliyiz. Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Osman Gürün, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Gürün: 'Sanatçıların Tutuklanmadığı, Festivallerin Yasaklanmadığı, Gençlerin Endişe Duymadığı Yarınlar İçin Çalışıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osman Gürün: "Sanatçıların Tutuklanmadığı, Festivallerin Yasaklanmadığı, Gençlerin Endişe Duymadığı Yarınlar İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika
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