Muğla'nın 'Mor' tarlalarına ziyaretçi akını - Son Dakika

Muğla'nın 'Mor' tarlalarına ziyaretçi akını

Muğla'nın 'Mor' tarlalarına ziyaretçi akını Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönüm dikilen lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor.

Muğla'nın 'Mor' tarlalarına ziyaretçi akını

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönüm dikilen lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen lavanta bitkisi, güzelliğiyle vatandaşları cezbediyor. Özellikle gelin-damat ve hamile fotoğrafı çektirmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen lavanta tarlaları vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmek için akınına uğruyor.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nevike Öçalan emekli olduktan sonra çok sevdiği köyüne yerleştiğini, köyünde atıl durumda olan toprakların Büyükşehir Belediyesi sayesinde renklendiğini ifade etti. Öçalan, "Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanımız gelerek buranın tanıtımını yaptık. Bu sene Lavanta bahçemiz çok güzel, Yerli ve yabancı çok rağbet var buraya. İnşallah daha da iyi olacak. Bahçemiz çok güzel. Köyümüzün tanıtımı için lavanta bahçesi bize avantaj sağladı. Lavanta haricinde biberiyemiz var, ada çayımız var, nanemiz var var. İnşallah dana da değişik bitkiler dikilecek" dedi.

Muğla'nın kırsal ve kıyısal olarak farklı güzelliklere ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün oluşturdukları lavanta tarlasının güzellikleri ile kıyısala, elde edilen lavanta yağı ile de kırsala hitap ettiğini belirtti. Başkan Gürün, geçmişten geleceğe birikimi, verimli toprakları ile bereketi simgeleyen Muğla'nın hizmet için kendilerini yönlendiren ve ilham veren bir şehir olduğunu belirtirken, zamanı geldiğinde hasadı yapılarak kırsaldaki üreticiye yağı ile kazanç sağlayacağını belirtti.

Yeniköy, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'nın 'Mor' tarlalarına ziyaretçi akını - Son Dakika

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