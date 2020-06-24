Muğla'nın ölüm istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Muğla'da 2019 yılında ölen kişi sayısı 5 bin 856 oldu.



Ölen kişilerin yüzde 56'sı (3 bin 282 kişi) erkek ve yüzde 44'ü (2 bin 574 kişi) kadın. Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Muğla'da 2019 yılında binde 6 oldu. Muğla Türkiye genelinde Karaman ve Kilis ile birlikte kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 43'üncü il oldu.



Bebek ölüm hızı binde 7,7



Belli bir yıl içinde her bin canlı doğum basına düsen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı 2019 yılında Muğla'da binde 7,7'dir. Bu değerle Muğla bebek ölüm hızının en yüksek olduğu 50'nci il oldu. Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı. Ölüm nedenleri incelendiğinde, Muğla'da 2019 yılında yüzde 32,8 (1 bin 922 kişi) ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 19,5 (bin 142 kişi) ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,6 (737 kişi) ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Bunun yanı sıra ölümlerin yüzde 6,3'ü (368 kişi) sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 5,6'sı (327 kişi) endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 5,6'sı (326 kişi) dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 11,1'i (649 kişi) diğer nedenlerden dolayı gerçekleşti. Ölümlerin %6,6'sının (385 kişi) nedeni bilinmiyor. - MUĞLA