Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi

15.06.2022 00:02

Makam aracıyla Ankara'dan dönerken yolda rahatsızlanan Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in kalp krizi geçirdiği tespit edilerek Uzundemir, tedavi altına alındı.

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla ilçeye dönerken yolda rahatsızlandı. Afyon'da hastaneye kaldırılan Alim Uzundemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

ANJİYO UYGULANDI

Uzundemir, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve anjiyo uygulanan Başkan Uzundemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Alim Uzundemir, Kalp Krizi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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