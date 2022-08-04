Ortaca'nın turistik Sarıgerme Mahallesinde konteynerlerde çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale başladığında şirkete ait 6 adet yasam konteynerin yanmakta olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Turistik bölgedeki konteynerler yandı - Son Dakika

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